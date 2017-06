Wegen Mordes an ihrem Vater steht eine 27-jährige Frau vor Gericht. Antworten auf die brennendsten Fragen zum Fall Hemmental.

Was ist bislang über die Ereignisse in der Tatnacht bekannt?

Die 27-jährige Angeklagte, ihre Eltern und ihr Ehemann waren am 13. Dezember 2015 im Schaffhauser Ortsteil Hemmental in einen heftigen Streit geraten. Es kam zu einer Messerstecherei, der Vater der Angeklagten und deren Ehemann kamen dabei ums Leben. Die beiden Männer waren nicht zum ersten Mal aneinander geraten. Bereits zwei Monate zuvor musste die Polizei einschreiten, weil sie sich eine Prügelei lieferten. Gemäss Ermittlungen ist unbestritten, dass der Vater den Ehemann umgebracht hat. Über den Tod des Vaters gibt es mehrere Versionen.

Wie sieht die Version der Angeklagten aus?

Die 27-jährige Frau erklärte am Mittwoch vor dem Schaffhauser Kantonsgericht, dass ihr Ehemann und ihr Vater sich gegenseitig umgebracht hätten. «Und ich bin jetzt der Idiot vom Dienst», sagte sie mit Nachdruck. Sie wolle nicht für etwas geradestehen, das sie nicht getan habe. Seit eineinhalb Jahren sitze sie in Einzelhaft und verdränge das Ganze jeden einzelnen Tag. «Ich hätte meinem Vater kein Haar krümmen können», sagte sie weiter. Er sei ein lieber Teddybär gewesen.

Von welchem Tatablauf geht die Staatsanwaltschaft aus?

Die Aussagen der Angeklagten seien nicht glaubhaft, ist die Staatsanwaltschaft überzeugt. Sie habe die Tat zuvor auch in polizeilichen Einvernahmen zugegeben. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass sie ihren Vater mit 55 Messerstichen getötet hat, 49 davon in Hals und Nacken. Dies habe sie getan, um einen Angriff ihres Vaters auf ihren Ehemann abzuwehren. Sie habe in den Streit eingegriffen, wirft die Staatsanwaltschaft der Frau vor. Anders sei auch nicht zu erklären, warum sie und ihr Ehemann mit Messern, Pfefferspray und Schlagring bei den Eltern aufgetaucht seien - mitten in der Nacht.

Die Verteidigung hält ihr Plädoyer am Nachmittag - Update folgt!