Nach einem halben Jahr Pilotphase zieht Instagram-Polizistin Nadia Placereani aus Uster eine positive Bilanz.

Die meisten ihrer rund 1500 Follower sind zwischen 20 und 30 Jahre alt und interessieren sich für Drogenthemen.

Nun möchte die Internet-Polizistin versuchen, noch mehr Jugendliche ab 13 Jahren zu erreichen.

In der Stadt Zürich und in Winterthur gibt es schon länger Internet-Community-Polizisten, nun rückt die Stadtpolizei Uster nach. Das Besondere an Nadia Placereani: Sie will mit ihrem Instagram-Profil vor allem Jugendliche beraten bei ihren Sorgen und Nöten.

«Auf Instagram erreichen wir Jugendliche einfacher und schneller», sagt die 34-jährige Polizistin, die sich auf Jugendarbeit spezialisiert hat. Vor allem Beiträge zu Drogen, etwa zu synthetischem Cannabis, der neu und gefährlich ist, lösten viele Fragen aus, sagt Nadia Placereani zum «Regionaljournal.»

Rund 1500 Menschen folgen dem Profil «nadia_stapouster», sie stammen grösstenteils aus dem Kanton Zürich oder aus Uster. Die meisten sind zwischen 18 und 34 Jahren alt. Mit dieser ersten Bilanz ist die Instagram-Polizistin zufrieden, sie will in Zukunft aber noch mehr Jüngere erreichen.