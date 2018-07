Der Rücktritt nur 10 Monate vor den Wahlen sei kein Problem, sagt Thomas Maier. Politologe Louis Perron sieht das anders: «Der Zeitpunkt ist nicht optimal.» Ideal wäre ein Rücktritt in den ersten zwei Jahre nach den Wahlen. So hätte der neue Präsident oder die neue Präsidentin noch Einfluss auf den Wahlkampf. «Im Moment läuft die Planung der Wahlen bereits auf Hochtouren», sagt Perron. Allerdings sei der Zeitpunkt des Rücktritts auch keine Katastrophe. Noch sei Zeit, der Wahlkampf sei in der Öffentlichkeit noch nicht angelaufen.