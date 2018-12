Kindermusical in Schaffhausen

Legende: Audio Das Weihnachtsmärchen in Schaffhausen abspielen. Laufzeit 06:17 Minuten.

Das Weihnachtsmärchen in Schaffhausen

Betritt man das Stadttheater durch den Bühneneingang, begegnet einem im nebligen Scheinwerferlicht der helle Wahnsinn. Ein Tannenbaum spricht mit einem Ferkel und fuchtelt dabei mit seinen Ästen. Bauernkinder springen über einen abgeschnittenen Drachenschwanz und Männer tragen eine Strohhütte an ihnen vorbei auf die Bühne.

Legende: Sie füllen die Bühne - und das ganze Stadttheater. SRF

Die Proben für das Weihnachtsmärchen «Der kleine Ritter Trenk» sind im vollen Gang. Mit dabei ist auch Annina Keller. Seit mehr als 25 Jahren ist die Laiendarstellerin Teil des Ensembles. Angefangen hat sie als Tennagerin, heute sitzt sie auch im Vorstand: «Es ist ein toller Ausgleich vom Beruf. Nirgends kann ich besser abschalten als auf der Bühne.»

Legende: Annina Keller, Schauspielerin und Vorstandsmitglied, mit Regisseur René Egli. SRF

Regisseur René Egli leitet Amateur-Schauspieler. Er hat das deutsche Stück auf Mundart übersetzt. Es ist das erste Mal, dass es in der Schweiz gezeigt wird. Die Inszenierung sei stetig gewachsen. Zwischenzeitlich stehen bis zu vierzig Personen gleichzeitig auf der Bühne.

Die Musik hat einmal mehr Paul K. Haug komponiert. Den Text schneidert er der Truppe auf den Leib: «Ich kann keine extremen Sachen schreiben. Die Lieder sind den Kindern angepasst. Sie sollen die Melodien noch pfeifen können, wenn sie nach Hause laufen.»

Legende: Der Komponist Paul K. Haug sitzt selber am Piano. SRF

Seit bald 75 Jahren gibt es die Kleine Bühne Schaffhausen. Nachwuchsprobleme kennt die Truppe bis heute keines.

Nach einem langen Probejahr steigt nun die Anspannung. Am Samstag ist die Premiere des Weihnachtsmärchens. Neun Vorstellungen des Stücks «Der kleine Ritter Trenk» zeigt die Kleine Bühne im Stadttheater, Link öffnet in einem neuen Fenster. Der Publikumsandrang ist wie jedes Jahr gross.

Legende: Auch ein Tannenbaum braucht zwischendurch eine Pause. Bald füllen die Zuschauer aber den Theatersaal. SRF

Der Direktor des Stadttheaters, Jens Lampater, weiss die Schaffhauser Adventstradition in seinem Haus zu schätzen: «Es zieht nicht nur viel Publikum an und verzaubert zahlreiche Kinder. Die Stücke sind auch Jahr für Jahr in hoher Qualität vorgetragen.»