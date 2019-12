Feuerwerk in Gretas (Zeit-)Geist

Die Sorge ums Klima wirkt sich auch auf Zürichs Festivitäten aus. Sie werden ökologischer oder – wie jetzt der Zürcher Silvesterzauber – klimaneutral. Ein gewisser Betrag geht an Myclimate.

«Das Klima war für uns immer wieder ein Thema», erklärt Ueli Heer, Sprecher von Zürich Tourismus. Im «Geist der Zeit» sei es immer wichtiger geworden. Zum ersten Mal ist jetzt der ganze Anlass deshalb völlig klimaneutral. Mit dem Geld für Myclimate wird ein Berggorilla-Projekt in Ruanda unterstützt.

Dos and Don'ts am Silvesterzauber Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Kein eigenes Feuerwerk mitbringen: Die Stadtpolizei verzeigt jeden, den sie beim Abfeuern erwischt. Möglichst mit dem ÖV anreisen. Zug, Bus und Tram sind bis morgens um 4 Uhr unterwegs.

Vorsicht im Gedränge: Auch Taschendiebe wollen feiern. Lassen Sie Ihre Wertsachen möglichst zuhause.

Drohnen sind keine Alternative

Ganz verzichten auf die Feuerwerke wollen die Organisatoren nicht. «Die Feuerwerke werden hinterfragt, das ist auch gut so.» Man suche nach Alternativen. Eine Drohnenshow wie am Züri-Fest kommt für Zürich Tourismus aber nicht in Frage, in erster Linie aus Kostengründen: «Wir haben jetzt jeweils schon Mühe, den Anlass zu stemmen. Der Einsatz von Drohnen würde sieben- bis achtmal mehr kosten», erklärt Heer. Ausserdem wecke eine Drohnenshow nicht dieselben Emotionen wie ein klassisches Feuerwerk.