Der Entwurf für das neue Sozialhilfegesetz umfasst 82 Paragraphen. Und an so gut wie jedem einzelnen haben die neun Organisationen etwas auszusetzen. Das war die Kernbotschaft an der Informationsveranstaltung am Mittwochmorgen.

Eingeladen hatten Hilfswerke wie das Rote Kreuz, Caritas oder das Sozialwerk Pfarrer Sieber. Diese breite Allianz sei nötig, weil der Entwurf für das neue Gesetz viele Verschlechterungen bringen würde für Menschen, die Sozialhilfe beziehen:

Es fehlten verbindliche Mindestansätze.

Der Datenschutz der Sozialhilfebezüger würde weiter geschwächt.

Es werde schwieriger sich gegen Behördenentscheide zu wehren.

Aus allen diesen Gründen sei es wichtig, dass sich die Hilfswerke Gehör verschaffen, ist Zoe von Streng überzeugt. Sie arbeitet als Juristin bei der Unabhängigen Fachstelle für Sozialhilferecht. «Wenn dieses Gesetz in dieser Form durchkommt, können wir die Sozialhilfe abschaffen.» Die Hilfswerke erhoffen sich, dass der Regierungsrat möglichst viele kritische Rückmeldungen auf den Gesetzesentwurf erhält.

Bis Ende Jahr können die Verbände und Parteien noch Stellung nehmen zum Gesetzesentwurf. Danach kann der Regierungsrat den Entwurf anpassen, bevor die Vorlage schliesslich im Kantonsparlament beraten wird.