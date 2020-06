Kritik an Zürcher Stadtpolizei

Die Stadtpolizei Zürich sucht dezeit neue Mitarbeitende für die «Kontrolle ruhender Verkehr».

Im Stelleninserat werden jedoch nur Menschen zwischen 30 und 58 Jahren gesucht.

Für Gewerkschafter und SP-Gemeinderat Duri Beer ist das ein Fall von Altersdiskriminierung und soll deshalb von der zuständigen Kommission des Gemeinderats untersucht werden.

Die Ausschreibung für die Stelle als «Mitarbeiter/in Kontrolle ruhender Verkehr» der Stadtpolizei Zürich sorgt bei Politikerinnen und Politikern von links bis rechts für Empörung. Und hat nun wohl auch ein politisches Nachspiel. Der Stadtzürcher SP-Gemeinderat und Sekretär der Gewerkschaft VPOD, Duri Beer, kündigt an, die Sache in die Geschäftsprüfungskommission (GPK) des Stadtparlaments zu tragen: «Es ist unsere Aufgabe in der GPK zu überprüfen, ob bei Stelleninseraten die Rechtmässigkeit eingehalten wird.»

Beer geht davon aus, dass im konkreten Beispiel ein Fall von Diskriminierung vorliegt – auch wenn die Stadtpolizei Zürich inzwischen auf dem sozialen Netzwerk Twitter mitgeteilt hat, dass die Altersangabe im Stelleninserat lediglich als Empfehlung zu verstehen sei.

Arbeitsrechtler teilt die Kritik

Der Arbeitsrechtsprofessor Roger Rudolph von der Universität Zürich stützt die Annahme des Gewerkschafters. Er habe Zweifel daran, dass die Altersangabe mit den Anforderungen an die Tätigkeit begründet werden könne. Dann müsste man zum Schluss kommen: «Es ist eine diskriminierende Ausschreibung».

Die Stadt Zürich habe als öffentliche Arbeitgeberin zudem noch strikteren Anforderungen zu genügen als private Unternehmen, ergänzt Rechtsprofessor Rudolph. Staatliche Betriebe müssten die Grundrechte absolut einhalten, jegliche Form der Diskriminierung sei deshalb verboten.