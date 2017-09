Damit soll die Einreise in die Schweiz für Passagiere mit einem Pass aus dem Schengenraum speditiver abgewickelt werden.

Selbstversuch mit automatischer Passkontrolle 0:24 min, vom 27.9.2017

Das System nutzt die biometrischen Daten, die auf einem Chip im Pass hinterlegt sind. Die Kantonspolizei Zürich, die am Flughafen für die Grenzkontrolle zuständig ist, hat am Mittwoch acht Schleusen in Betrieb genommen, mit denen das System getestet wird.

Für die Flugpassagiere ist die Benutzung der Schleusen freiwillig. Die bedienten Passkontrollschalter können weiter ohne Einschränkung genutzt werden, teilen der Flughafen und die Kantonspolizei mit. Dank der automatisierten Passkontrolle sollen für die Passagiere aus dem Schengenraum die Wartezeiten bei der Einreise in die Schweiz kürzer werden.