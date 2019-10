In einer neuen Ausstellung richtet sich das Landesmuseum in Zürich speziell an Kinder. Eine Zeitreise durch die Schweiz.

In drei Räumen lädt das Museum Kinder und ihre Familien zu einer Zeitreise durch die Geschichte der Schweiz und Europa ein. Die Themen: Orient, Schifffahrt und Eisenbahn. Mit der Karavelle – einem Segelschiff, das vom 14. bis zum 16. Jahrhundert im Einsatz war – entdeckten Seefahrer ferne Küsten (Bild oben).

Legende: zvg

In dieser Schiffsreise in die Vergangenheit ist – in einem Fass – auch ein blinder Passagier an Bord.

Legende: zvg

Beim Thema Eisenbahn reisen die Kinder in eine Zeit, als es noch keine Billetautomaten und keine Online-Tickets gab. Dafür gab's damals die «Billetkontrolle» mit Kondukteurtaschen (Jahrgang 1973), Lochzange (um 1930) und Taxmarkenbüchse für Kondukteure und Zugführer (1900 bis 1990).

Legende: zvg

Und schliesslich werden die Kinder in einen orientalischen Palast eingeladen. Dort gibt es Geschichten aus 1001 Nacht.