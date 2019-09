Ein Lastwagenchaffeur wollte literweise Honiglikör in die Schweiz schmuggeln. Doch er wurde in Schaffhausen erwischt.

Am vergangenen Dienstag fuhr ein Lastwagenchaffeur über den Grenzübergang Thayngen, nordöstlich der Stadt Schaffhausen. Offiziell transportierte er in seinem Lastwagen Paprikapaste und Gewürzgurken, also Saures und Scharfes. Doch Spezialisten der Eidgenössischen Zollverwaltung stiessen bei einer Kontrolle auch auf Süffiges: Sie entdeckten mit einem LKW-Röntgengerät 14 Kartonschachteln mit insgesamt 72 Litern Honiglikör.

Legende: Der illegale Party-Service zahlte sich nicht aus. Eidgenössische Zollverwaltung

Versteckt war der Alkohol in einem Stauraum unterhalb der Ladefläche, wie die Zollverwaltung in einer Mitteilung schreibt. Der Honiglikör sollte ein Hochzeitsfest in der Schweiz versüssen. Doch für den Lastwagenchaffeur blieb ein bitterer Nachgeschmack: Insgesamt musste er 1000 Franken Abgaben und Busse bezahlen.