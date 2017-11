Lohnumfrage 2017

An der Umfrage der Gewerkschaft VPOD haben in einem Monat 3200 Personen teilgenommen. 57 Prozent der Teilnehmenden waren Frauen, 43 Prozent Männer. Es sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus allen Bereichen, jeden Dienstalters und allen Anstellungsverhältnissen dabei. Die Umfrage erhebe keinen wissenschaftlichen Anspruch, so die Gewerkschaft.