Asylverfahren Kanton Zürich Mario Fehr verteidigt seine Asylpolitik

Heute, 16:26 Uhr

Abgewiesene Asylbewerber, die Nothilfe beziehen, müssen sich seit Februar zu bestimmten Zeiten in ihren Unterkünften melden. Regierungsrat Mario Fehr war deshalb stark in die Kritik geraten. Jetzt macht er klar: Er hält an den umstrittenen Präsenzkontrollen fest.



Die aktuellen Entwicklungen im Asylbereich: Die Zahl der Asylsuchenden im Kanton Zürich ist rückläufig.

im Kanton Zürich ist 2016 wurden in der Schweiz rund 27'000 Asylgesuche gestellt, 2015 waren es noch 40'000.

wurden in der Schweiz rund gestellt, 2015 waren es noch 40'000. Der Kanton Zürich nimmt 17 Prozent der Asylsuchenden auf.

nimmt der Asylsuchenden auf. Ende Februar 2017 befanden sich im Kanton Zürich 16'369 Asylbewerberinnen und Asylbewerber.

2017 befanden sich im Kanton Zürich und Davon waren 658 abgewiesene Asylbewerber . Knapp die Hälfte von Ihnen lebt in einer Notunterkunft.

. Knapp die Hälfte von Ihnen lebt in einer Notunterkunft. Die Präsenzkontrolle gilt demnach für rund 300 Menschen. Folgt mehr...

