Christian Portmann hat als Präsident der Wohnbaugenossenschaften Zürich allen Grund zur Freude, denn der Regionalverband feiert sein 100-jähriges Jubiläum. Zur Feier gibt es während vier Monaten eine Ausstellung in der Villa Bellerive im Zürcher Seefeld. Als «Regionaljournal Wochengast» wirft Christian Portmann zum runden Geburtstag einen Blick in die Zukunft und erklärt, was es braucht, damit es in der Stadt und auch dem übrigen Kanton Zürich noch mehr günstige Wohnungen gibt.

Christian Portmann Präsident der Wohnbaugenossenschaften Zürich Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Christian Portmann, geboren 1962, ist in Dietlikon und Volketswil aufgewachsen. Er studierte Rechtswissenschaft an der Universität Zürich und arbeitete später unter anderem an der ETH. Seit 2014 ist er als selbständiger Berater tätig, seit Mai 2018 präsidiert er die Wohnbaugenossenschaften Zürich.

SRF: Bis 2050 sollte ein Drittel aller Wohnungen in der Stadt Zürich von einer Genossenschaft angeboten werden. Schaffen Sie das?

Christian Portmann: Wir sind skeptisch. Wenn wir im gleichen Stil weitermachen, schaffen wir es nicht. Es gibt in Zürich keine grossen Brachen, also alte, freie Industrieflächen, mehr. Die ganze Immobilien-Branche muss neue Wege gehen. Es braucht auch einen gewissen Anteil an gemeinnützigen Wohnungen bei Privaten.

Wie wollen Sie das erreichen?

Christian Portmann: Das geht noch eine Weile. Wir wollen aber das Jubiläumsjahr unseres Verbandes nutzen, um mit allen Beteiligten bei Parteien und Gemeinden ins Gespräch zu kommen. Die Stimmberechtigten im Kanton haben diesem Vorgehen im Prinzip schon zugestimmt. Nun geht es an die Umsetzung.

Wie sieht es ausserhalb der Stadt Zürich mit genossenschaftlichem Wohnen aus?

Christian Portmann: In der Agglomeration hat es noch viel Potenzial. Aber auch am rechten Seeufer sehen wir Möglichkeiten. Junge können häufig nicht dort bleiben, weil es an günstigen Wohnungen fehlt. Auch da sind wir mit den Gemeinden im Gespräch.

Das Gespräch führte Hans-Peter Künzi. Sie finden das Interview in voller Länge als Audiofile in diesem Artikel.