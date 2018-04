Die Idee der Ausländerinitiative lehnt sich an die Einzelinitiative an. Mit diesem Instrument können Schweizer Bürger ein Anliegen als Vorschlag in die parlamentarische Debatte einbringen. SP, Grüne, GLP und CVP schlagen bei der Ausländerinitiative jedoch vor, dass für ein Einreichen mindestens 50 Unterschriften für das Anliegen gesammelt werden müssen. Ausserdem soll explizit darauf hingewiesen werden, dass das Anliegen mit einem Thema zu tun hat, für das der Stadtrat oder der Gemeinderat der Stadt Zürich zuständig sind.