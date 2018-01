Misere in der Altstadt

Die Gründe

Es wird mehr im Internet eingekauft. Zudem ist Schaffhausen als Grenzstadt besonders stark vom Einkaufstourismus in Deutschland betroffen. Ein weiteres grosses Problem: Steigende Immobilienpreise. «Bei einem Verkauf gehen die Liegenschaften oft an irgendwelche anonymen Immobiliengesellschaften», sagt Stadtpräsident Peter Neukomm. Die könnten es sich leisten, ihre Liegenschaft auch mal längere Zeit leer stehen zu lassen und auf eine grosse Ladenkette als Mieterin zu hoffen.

Die Ideen

Der Stadtrat will zusammen mit der Pro-City-Vereinigung die Altstadt beleben. Veranstaltungen, die zur Attraktivität beitragen und Publikum in die Gassen locken, versucht der Stadtrat wenn immer möglich zu bewilligen. Nächstens soll zudem ein Gratis-W-Lan aufgeschaltet werden. Wer sich mit dem Smartphone einloggt, gelangt automatisch auf eine spezielle Plattform. Die weist auf Aktionen in den Altstadt-Geschäften und auf aktuelle Events hin.

Was sich jetzt ändern muss

Die steigenden Immobilienpreise will der Stadtrat angehen. «Der Markt richtet es offensichtlich nicht von alleine», sagt Stadtpräsident Neukomm. Die Überlegung sei, dass die Stadt eine aktivere Rolle auf dem Immobilienmarkt einnimmt und selbst oder in Zusammenarbeit mit Privaten günstige Ladenlokalitäten für Gewerbetreibende anbietet. Die Vereinigung Pro City wünscht sich ihrerseits von den heutigen Ladenbesitzern, dass diese stärker zusammenstehen und sich für die Attraktivität der Altstadt engagieren.