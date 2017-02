Neue Regeln für den Schulversuch mit Tagesschulen in der Stadt Zürich. Die Kinder müssen nicht mehr in der Schule essen.

Fünf Schulen in der Stadt Zürich beteiligen sich seit Sommer am Schulversuch für Tagesschulen.

Damit soll einem Bedürfnis vieler Eltern entsprochen werden.

Ziel ist, dass alle Kinder am Mittag gemeinsam essen.

Diese Regel wird ab nächstem Sommer aufgeweicht.

An drei Schulen konnten die Eltern ihre Kinder schon bisher vom Essen in der Schule abmelden. Bei zwei Schulen - im Schulhaus Aegerten in Wiedikon und im Schulhaus Leutschenbach - war dies jedoch nicht möglich. Eltern, die ihr Kind dennoch über Mittag selber betreuen wollten, mussten das Kind in eine andere Schule umteilen lassen.

Diese Regelung gilt nun nicht mehr. Das haben die Präsidentinnen und Präsidenten der Zürcher Schulkreise beschlossen. Roberto Rodriguez, Präsident des Schulkreises Uto, hat diesen Entscheid in einem Brief an die Eltern publik gemacht. Eine der beiden betroffenen Schulen - das Schulhaus Aegerten - liegt in seinem Kreis.

Gegenüber dem Regionaljournal Zürich Schaffhausen erklärte er, dass der Entscheid mit der Haltung der kantonalen Bildungsdirektion zusammenhänge. Diese hat erklärt, dass eine solches Obligatorium nicht in Frage komme, sollten die Tagesschulen einmal definitiv eingeführt werden. «Dann hat es auch keinen Sinn, eine solche Lösung in einem Versuch zu testen.»

Freiwillig oder obligatorisch: Es gibt keinen Unterschied

Ohnehin spiele diese Frage kaum eine Rolle. Eine erste Auswertung des Versuchs zeige, dass jeweils weniger als fünf Prozent der Eltern ihre Kinder über Mittag zu Hause betreuen wollen. Es gebe keine Unterschiede zwischen den Schulen, die bisher auf Zwang und jenen, die schon bisher auf Freiwilligkeit gesetzt hätten.

2025 sollen die Tagesschulen definitiv in der ganzen Stadt eingeführt werden.