«Wir möchten das Angebot in Zürich weiter ausbauen»

In Notfällen und schwierigen Lebenslagen ist das Bedürfnis nach einem Seelsorger der eigenen Religion gross.

In Notsituationen brauchen Menschen, egal welcher religiöser Herkunft, häufig Beistand. An Zürcher Spitälern gibt es bisher nur christliche Seelsorger. Das soll sich nun ändern. Muslime äusserten immer häufiger den Wunsch nach eigenen, muslimischen Seelsorgern.

12 Personen ausgebildet

Im Kanton Zürich haben nun sechs Frauen und sechs Männer eine Weiterbildung für muslimische Seelsorge absolviert. Deniz Yüksel, Projektverantwortliche beim Kanton Zürich, zieht gegenüber dem «Regionaljournal Zürich Schaffhausen» von Radio SRF eine positive Bilanz. Die Auswahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer habe funktioniert, sie sei sehr zufrieden.

Der achttägige Weiterbildungslehrgang der Universität Freiburg beinhaltete etwa Grundlagen zur Gesprächsführung oder rechtliche Aspekte wie Datenschutz und Schweigepflicht. Nun stehen für die Absolventen 60 Stunden praktische, seelsorgerische Arbeit in einem Zürcher Spital auf dem Programm. Christliche Seelsorger stehen dabei ihren muslimischen Kollegen als Mentoren beratend zur Seite.

Die Seelsorger arbeiten ehrenamtlich

Elf der zwölf Personen werden das Praktikum an einem Zürcher Spital antreten, für eine Person sei die zeitliche Belastung zu gross geworden, so Deniz Yüksel weiter. Die muslimischen Seelsorger arbeiten nämlich ehrenamtlich, zumindest für den Moment. Das Ziel sei aber, dass diese Dienstleistung später in eine richtige Anstellung umgewandelt werden könne.

Der Bedarf an muslimischer Seelsorge ist für die Zürcher Direktion der Justiz und des Innern erwiesen. Im Kanton Zürich leben inzwischen rund 100'000 Musliminnen und Muslime, die Nachfrage nach seelsorgerischer Begleitung in schwierigen Lebenslagen könnten die christlichen Institutionen nicht mehr decken.

Wir möchten das Angebot der muslimischen Seelsorge weiter ausbauen.

Für den Kanton Zürich steht deshalb bereits fest, dass weitere muslimische Seelsorger ausgebildet werden sollen. «Für den Herbst 2019 ist ein weiterer Weiterbildungslehrgang angedacht», sagt Deniz Yüksel auf Anfrage von Radio SRF. Die Aufbauarbeit des Kantons für eine geregelte muslimische Seelsorge endet in einem Jahr. Bis dann soll der Seelsorgeauftrag und seine Finanzierung ganz in die Hände der muslmischen Gemeinschaft übergehen.