Nach dem Skandal um das frauenverachtende Transparent am Match gegen den FC Winterthur am Sonntag will der FC Schaffhausen mit seinen Fans reden. Am Dienstagabend trifft sich der Club mit Vertretern der «Bierkurve».

Man erwarte, dass sich die Verantwortlichen outen, sagt Christian Stamm, Mediensprecher des FC Schaffhausen. «Sie sollen zugeben, was sie angerichtet haben». Die Clubleitung hofft auch auf eine Art interne Bestrafung: «Wir würden es begrüssen, wenn die Transparent-Urheber aus der Kurve ausgeschlossen würden», sagt Stamm.

Werden bald Stadion-Verbote ausgesprochen?

Ob die Urheber des sexistischen Transparents rechtzeitig zur Einsicht kommen, wird sich zeigen. Dem Vernehmen nach existieren mehrere Fotos, auf denen die Männer gut erkennbar sind. Gut möglich, dass der Fussballverband bald Stadion-Verbote ausspricht.

Noch nicht geklärt ist aber auch dann, wie das Transparent überhaupt in das Stadion Schützenwiese hereingekommen ist. Dies beschäftigt den FC Winterthur als Gastgeber des Spiels. Geschäftsführer Andreas Mösli: «Das Transparent hätte aus dem Verkehr gezogen werden müssen. Wir sind nun am abklären, wie das passieren konnte.»