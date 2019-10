In Winterthur ist eine 39-jährige Polizistin von einem Autodieb angefahren und schwer verletzt worden. Ein 20-jähriger Mann durchbrach nach einem Autodiebstahl eine Strassensperre auf der Tösstalstrasse.

Bild 1 / 3 Legende: In Winterthur Seen ist eine Polizistin von einem Autodieb angefahren worden. BRK-News Bild 2 / 3 Legende: Sie wurde dabei erheblich verletzt. SRF Bild 3 / 3 Legende: Täter ist ein 20-jähriger Mann, der zuvor in Neftenbach ein Luxus-Auto gestohlen und eine Strassensperre durchbrochen hat. SRF

Die Polizei hatte den Mann zuvor verdeckt verfolgt. Er hatte am Montagmorgen in Neftenbach in der Nähe von Winterthur ein Luxus-Auto aus einer Autogarage entwendet. Beim Versuch, eine Polizeisperre im Winterthurer Stadtteil Seen zu durchbrechen, habe er die Polizistin erfasst, teilt die Kantonspolizei Zürich mit.

Ihre Kollegin konnte sich mit einem Sprung zur Seite in Sicherheit bringen und feuerte in der Folge einen Schuss auf das Fahrzeug ab. Wie es in der Mitteilung der Polizei weiter heisst, fuhr der Mann unbeirrt weiter. Nach einer Verfolgungsjagd konnte das Fluchtfahrzeug in Hofstetten von der Strasse gedrängt und angehalten werden. Dabei wurden mehrere Patrouillenfahrzeuge beschädigt.

Der 20-jährige Mann wurde verhaftet. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zur Fahrweise des Mannes machen können oder die sonstige Angaben zum Vorfall machen können.