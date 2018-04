Konzert der Skandal-Rapper in Schaffhausen ist abgesagt

Die umstrittenen deutschen Rapper Farid Bang und Kollegah werden nun doch nicht am 5. Mai in Schaffhausen auftreten.

Man habe sich nach intensiven Gesprächen mit Behörden und Festivalpartnern so entschieden, teilte der Veranstalter, der Kulturverein «Alba», mit.

Ebenso hätten Sicherheitsüberlegungen eine Rolle gespielt.

Der Auftritt der beiden Musiker am «Albanian Festival» hatte in den vergangenen Tagen wegen deren antisemitischer und frauenfeindlicher Texte für viel Protest gesorgt.

Nun lässt der veranstaltende Kulturverein die beiden Rapper also nicht auftreten, «nicht zuletzt aus Sicherheitsüberlegungen». An der Debatte über die umstrittenen Künstler will sich der Verein weder beteiligen noch sich zur Diskussion um die textlichen Inhalte der beiden Künstler äussern, wie er weiter mitteilt. Bereits gekaufte Tickets für das Konzert werden zurückerstattet.