Bier, Bratwurst oder Hamburger – zu tausenden gehen sie an einem Fussballspiel oder an einem Konzert über die Ladentheken. Aber was tun, wenn das Bargeld im Portemonnaie fehlt? Auf das Bier verzichten oder Geld ausleihen, hiess es bis vor Kurzem im Zürcher Letzigrund Stadion. Kredit- oder EC-Karten wurden an den Verpflegungsständen nicht akzeptiert.

Nun seien aber alle Kassensysteme aufgerüstet worden, sagt Matthias Keller, der beim ZFV für die Gastronomie im Stadion Letzigrund verantwortlich ist. «Bereits im letzten Jahr wurden 30 neue Kassen und Karten-Terminals installiert.» Vor Kurzem seien nochmals 15 neue Kassen dazugekommen, sagt Keller. Bis auf einzelne kleine Verkaufsstellen könne man nun im ganzen Stadion bargeldlos bezahlen. Die Umrüstung habe den ZFV einen tiefen sechsstelligen Betrag gekostet.

Weshalb erst jetzt?

Bargeldlos bezahlen – es ist heute an den meisten Orten Normalität. Weshalb aber wurden die Kassen im Letzigrund Stadion erst jetzt umgerüstet? «Wir haben diese Entwicklung nicht verschlafen», sagt Matthias Keller vom ZFV. Vor knapp fünf Jahren seien viele neue Bezahlmethoden dazugekommen – Twint oder Apple Pay zum Beispiel. «Wir wussten noch nicht genau, wo die Reise hingeht. In einem Grossunternehmen muss man die Situation zuerst beobachten. Wir können nicht immer alle Systeme sofort umrüsten.»

Ausserdem sei der logistische Aufwand für die Installation der Bargeldlos-Terminals im Stadion Letzigrund beträchtlich gewesen, rechtfertigt sich Keller. «Die Zusammenarbeit mit dem Stadion, den Elektrikern und kilometerlange Leitungen. Das erforderte eine intensive Planung.» Man sei nun aber froh, dass die Kundinnen und Kunden ab sofort auch mit Karte bezahlen könnten.