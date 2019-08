Am Zürich Openair gibt es ein neues Ticketsystem. Das Flex-Ticket kostet zwar mehr, findet aber offenbar Anklang.

Neue Tickets am Zürich Openair

Das Zürich Openair setzt auf den flexiblen Besucher. Das neue Eintrittsticket sieht vor, dass die Besucherinnen und Besucher den Eintritt für einen bestimmten Tag zahlen und dann flexibel einen weiteren dazu kaufen können. Das Ticket kostet 109 Franken, zehn Franken mehr als ein Tagespass. Die Leute seien offenbar bereit diesen Aufpreis zu bezahlen, meint der Geschäftsführer des Zürich Openair, Rolf Ronner. Das Flex-Ticket werde gut verkauft.

Wir sind sehr happy darüber, wie das Flex-Ticket verkauft wird.

Ein paar tausend Flex-Tickets seien verkauft worden, so Ronner. Die genauen Zahlen will er nicht preisgeben.

Legende: Zurich Openair

Das neue Ticket mache die Festivalbesucherinnen und Festivalbesucher flexibler, meint Ronner: «Die Leute können zum Beispiel ein Ticket für den Donnerstag kaufen und später, wenn sie sehen, dass die Kolleginnen und Kollegen am Samstag hingehen, können sie ein Samstagsticket dazukaufen.» Man könne sich also einen Zweitagespass zusammenstellen, auch wenn man nicht zwei Tage nacheinander ans Festival will.

Wer sich ein Flex-Ticket gekauft hat und später ein weiteres dazu buchen will, geht aber auch ein gewisses Risiko ein. Sollte der gewünschte Tag bereits ausverkauft sein, erhält man auch als Flex-Ticket-Besitzer kein weiteres Ticket. «Wenn die Kapazität ausgeschöpft ist, dann gibt es keine weiteren Tickets mehr», betont Rolf Ronner.