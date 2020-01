Die Weiterentwicklung des Kasernenareals mitten in der Stadt Zürich nimmt wieder Fahrt auf. Am Freitag haben Vertreter des Kantons und der Stadt an einer Medienkonferenz die neuen Pläne vorgestellt. Und dabei zeigte sich: Sie halten an den alten Ideen fest.

Wenn die Kantonspolizei in das neue Polizei- und Justizzentrum zieht, wird das Kasernenareal in der Nähe des Hauptbahnhofes frei. Bereits ab 2012 hatten der Kanton als Eigentümer und die Stadt Zürich gemeinsam eine Vision für das Gesamtareal erarbeitet und hielten diese in einem vor Jahren publizierten Masterplan fest.

Neues Parlament will alte Pläne

Vor rund einem Jahr liess der damals noch bürgerlich dominierte Kantonsrat die Pläne für die Sanierung der Zeughäuser und für den Baurechtsvertrag mit der Stadt jedoch platzen.

Seit den kantonalen Wahlen im März 2019 ist die bürgerliche Mehrheit im Parlament jedoch Vergangenheit – und der neu zusammengesetzte Kantonsrat verlangte, dass er erneut über die gemeinsam erarbeitete Lösung abstimmen kann.

Dieser Plan sieht vor: In den alten Zeughäusern soll es Platz haben fürs Gewerbe, aber auch für kulturelle und soziale Angebote, wie es in der gemeinsamen Mitteilung von Kanton und Stadt heisst.

Und das Zeughausareal soll für 50 Jahre im Baurecht an die Stadt übergeben werden. Für die Sanierung der Zeughäuser wird mit einem Betrag von rund 55 Millionen Franken gerechnet.

Legende: So soll die Kaserne nach der Sanierung aussehen. zvg

Kantonsrat muss nochmals abstimmen

Der Kanton Zürich verpflichtet, eine Kostenbeteiligung von maximal 30 Millionen Franken an die Sanierung zu leisten. Ausserdem gibt er das Zeughausareal für 50 Jahre zu vergünstigten Konditionen im Baurecht an die Stadt ab. Dieser Deal muss noch vom Kantonsrat bewilligt werden. Das Stadtparlament hat dem Kompromiss bereits zugestimmt. Die Stadt beteiligt sich mit rund 25 Millionen Franken an der Sanierung der Zeughäuser.

Streitpunkt Polizeikaserne weiterhin ungelöst

Die Militärkaserne wird weiterhin für kantonale Aufgaben genutzt. Es entsteht ein Bildungszentrum für Erwachsene, wobei das Erdgeschoss für publikumsorientierte Nutzungen geöffnet werden soll. Mit «wenigen gezielten Eingriffen» soll die denkmalgeschützte Militärkaserne zum Bildungszentrum werden, wie es der Kanton in der Mitteilung formuliert.

Die Kasernenwiese wird in ihrer ursprünglichen Grösse als öffentlicher Freiraum nutzbar. Ausserdem werden Kanton und Stadt Verhandlungen über die Zukunft der Polizeikaserne aufnehmen. Das Thema Kasernenareal wird Stadt und Kanton also noch jahrelang beschäftigen.