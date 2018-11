In Neuhausen am Rheinfall wird nun mit Abwasser geheizt

Nach über eineinhalb Jahren Bauzeit hat der Energieverbund Neuhausen seinen Betrieb aufgenommen. Ab jetzt laufen die beiden Wärmepumpen in der Halle 11 des SIG-Areals oberhalb des Rheinfalls.

Die zwei Pumpen heben die Abwärme der Kläranlage Röti, die bisher ungenutzt verpuffte, auf ein Temperaturniveau von rund 70 Grad. Von hier aus wird diese Wärme dann über das neue Leitungsnetz in der Gemeinde Neuhausen verteilt. 360 Liegenschaften können im Endausbau beliefert werden - mit ökologischer Heizenergie. Hauptkunde ist derzeit das SIG-Areal selbst. Aber auch die Gemeinde will ihre Liegenschaften - wo immer es möglich ist - an das neue Fernwärmenetz anschliessen.

Die Kosten für den Auf- und Ausbau belaufen sich auf knapp 40 Millionen Franken. Den grössten Teil trägt das Elektrizitätswerk des Kantons Schaffhausen.