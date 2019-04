Der weitgehend unbekannte 31-jährige Patrick Walder aus Dübendorf ist das neue Gesicht an der Spitze der SVP des Kantons Zürich. Eineinhalb Wochen nach der krachenden Niederlage bei den Kantonsratswahlen wählten ihn die Delegierten zum neuen Präsidenten. Ihm zur Seite stehend stehen drei Vizepräsidenten, einer davon der ehemalige Nationalrat Toni Bortoluzzi. Erst kurz vor Mitternacht war die Wahl perfekt.

Walder folgt auf Konrad Langhart. Langhart tritt nach der Wahlschlappe der Zürcher SVP zurück - auf Druck von Christoph Blocher. Er spüre, dass die Basis gleich ticke, wie er, sagte er vor den Delegierten. Aber gegen «diejenigen auf der höheren Ebene» könne er nicht ankämpfen. Seiner Ansicht nach sei nicht die Zürcher SVP in der Krise, sondern die SVP Schweiz. «Setzt in Bern den Hebel an», rief Langhart in den Saal.

Das ist eine undemokratische Haurückübung.

Diverse Delegierte wiesen nämlich darauf hin, dass sie das Vorgehen rund um die neue Parteispitze als «undemokratische Hauruckübung aus dem Hinterzimmer» empfinden. Ihr Antrag auf Verschiebung der Wahl fand jedoch keine Mehrheit. Allerdings erfolgte die Wahl am Ende der Versammlung, da sie als Zusatz-Traktandum auf die ordentliche Traktandenliste gesetzt wurde. Sie fand schliesslich kurz vor Mitternacht statt, nachdem auch noch alt Bundesrat Blocher um Zustimmung zum Vorschlag aufgerufen hatte.

Die neue Parteispitze soll mindestens bis zu den eidgenössischen Wahlen im Oktober im Amt bleiben.