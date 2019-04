«Carlos» in 29 Fällen angeklagt

Die 29 Delikte, welche dem unter dem Pseudonym «Carlos» bekanntgewordenen, heute 23 Jahre alten Mann vorgeworfen werden, ereigneten sich in den Jahren 2017 und 2018 in verschiedenen Haftanstalten. Es handelt sich um versuchte schwere Körperverletzung, um einfache Körperverletzungen, um Sachbeschädigungen und um mehrere Fälle von Drohungen und Gewalt gegen Beamte.

Zu seinen Opfern gehörten neben dem Gefängnispersonal auch andere Gefängnisinsassen. Der Sachschaden, den «Carlos» angerichtet haben soll, beträgt 40'000 Franken.

Droht Verwahrung?

Der gravierendste Fall ereignete sich im Sommer 2017 in der Strafanstalt Pöschwies in Regensdorf ZH. Insgesamt sieben Aufseher waren involviert. Einer musste zur Kontrolle ins Universitätsspital Zürich gebracht werden.

Der Prozess findet am Bezirksgericht Dielsdorf statt. Der Zeitpunkt ist noch nicht bekannt. Der zuständige Staatsanwalt Ulrich Krättli will seinen Strafantrag erst am Prozess bekanntgeben. Damit bleibt auch offen, ob er eine Verwahrung für «Carlos» beantragt.

In der Pöschwies sass «Carlos», weil er im März 2017 wegen versuchter schwerer Körperverletzung schuldig gesprochen und zu einer 18-monatigen Freiheitsstrafe verurteilt worden war. Er hatte 2016 einen flüchtigen Bekannten beim Aussteigen aus dem Tram niedergeschlagen. Dieser brach sich den Kiefer.