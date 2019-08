Wer beim Namen «Galotti» an Lessing denkt, liegt nicht falsch. Das neue Zürcher Musikhaus liegt an der Lessingstrasse, vis-à-vis des Shoppingcenters Sihlcity. Es geht hier aber nicht um deutsche Dichtkunst, sondern um Musik.

In einem alten Fabrikgebäude haben zwei Musik-Liebhabern Übungsräume und eine Bar eingerichtet. Das Galotti soll ein Ort sein, wo unterschiedliche Leute gemeinsam musizieren können, erzählt Mit-Initiantin Claudia Rüegg. «Unser Angebot richtet sich an Anfänger, aber auch an Erfahrene.»

Nach acht Wochen ist Schluss

Wer will, kann hier Ukulele, Alphorn oder Jodeln neu lernen. Oder mit seinem Instrument einen der über 50 Kurse besuchen: Giigestubete, Brasil Band oder Balkan Orkestar sind im Angebot. Allen Kursen gemeinsam ist, dass man stets mit anderen gemeinsam musiziert. Und dass die Kurse nur acht Wochen lang dauern.

Legende: Instrumente zum Ausprobieren: Das bietet das Musikhaus Galotti. zvg

Auf die Idee für ein solches Musikhaus kam die Pianistin Claudia Rüegg in den USA. Beeindruckt hat sie der Unterschied zu den klassischen Musikschulen. Zwar unterstützen unterrichtserfahrene Musikerinnen und Musiker die Kursteilnehmenden. Doch sei die Atmosphäre anders: «In diesem Musikhaus spielt man immer zusammen, lernt zusammen. Macht Fehler, wird aber auch besser», erzählt Claudia Rüegg.

Legende: Gemeinsam etwas Neues ausprobieren gehört hier zum Konzept. zvg

Das Galotti Musikhaus eröffnet am 31. August.