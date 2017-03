Seit Ende 2016 geben Migros und Coop an ihren Kassen keine Gratis-Plastiksäcke mehr ab. Die neuen Säcke kosten fünf Rappen.

Mit dieser Massnahme sollte die Umwelt geschützt werden. Nun landen die Säcke jedoch häufig im Grünabfall und führen zu Verunreinigungen im Kompost.

Das Problem: Auf den neuen Säcken steht «100 Prozent Recycling-Plastiksack». «Viele Leute glauben nun, diese Säcke seien auch kompostierbar und werfen Sie in den Grünabfall», beklagt sich Helmut Vetter von Biogas Zürich.

Damit landen kleine Plastikabfälle im Kompost, welcher im Vergärwerk (neben dem Biogas) anfällt. Die kleinen Plastikteile gelangen so in die Landwirtschaft oder in die Gärten. Dort dauert es bis zu 50 Jahren, bis sie abgebaut sind.

Lösung in Sicht

Vetter hat nun mit den Grossverteilern Kontakt aufgenommen. Bald soll der Recycling-Aufdruck auf den Säcken ergänzt werden mit dem Hinweis «im Kehrichtsack entsorgen». Damit wäre das Problem gelöst, sagt Vetter. «Falls sich die Leute daran halten.»