Auf den ersten Blick ist sie nicht so auffällig wie das Hallenstadion in Zürich Oerlikon schräg gegenüber. Erst auf den zweiten Blick erkennt man, wie einzigartig die offene Rennbahn Oerlikon ist: Ein Oval aus Sichtbeton mit zwei Steilwandkurven bis zu 45 Grad steil, eingebettet in einer Wiese und das mitten in der Stadt Zürich.

Legende: SRF

Die offene Radrennbahn Oerlikon, die noch letzte in der Schweiz, wurde 1912 gebaut und steht heute unter Denkmalschutz. Seit 107 Jahren zieht sie das Publikum an, das hier in Oerlikon seine Leidenschaft für Radsport ausleben kann.

Legende: Keystone

Und Oerlikon ist ein Magnet: Auf keiner anderen offenen Radrennbahn in Europa wurden so viele Rennen gefahren wie in Oerlikon.

Eine besondere Attraktion auf der offenen Rennbahn Oerlikon sind die Steher-Rennen. Die Schrittmacher fahren stehend auf schwarzen, speziell umgebauten Motorrädern Runde um Runde, dicht gefolgt von einem Radrennfahrer.

Legende: Keystone

Motorrad und Rennrad im Zweierteam auf der geneigten Bahn rasen mit einer Geschwindigkeit bis zu 100 km/h. Eine derart hohe Geschwindigkeit erfordert eine präzise und hochkonzentrierte Zusammenarbeit, wenn das Duo über die 333 Meter lange Radrennbahn Oerlikon jagt.

Legende: SRF

Der rege Rennbetrieb über all die Jahrzehnte hinweg hat starke Spuren hinterlassen. Vor 17 Jahren drohte der Abbruch der offenen Rennbahn Oerlikon. Nein, sagten sich damals sieben passionierte Radsportfans und gründeten anfangs 2003 die Interessengemeinschaft «Offene Rennbahn Oerlikon», kurz «IGOR» genannt.

Nach anfänglichen Schwierigkeiten wurde das Ziel erreicht: Die offene Rennbahn bleibt eine städtische Immobilie und der erste Teil der Renovation konnte zusammen mit der Stadt aufgegleist und im Winter 2018/2019 durchgeführt werden. Es wurden neue Leitungen verlegt, die Toiletten sind rollstuhlgängig und es gab eine moderne Lautsprecheranlage.

Legende: SRF

Alois Iten, Gründungsmitglied und Präsident der «IGOR», freut sich über die Erneuerungen. Er ist Chef der Rennbahn und organisiert seit 2003 zusammen mit seinem Team jeden Dienstagabend Radrennen auf der offenen Rennbahn, wenn das Wetter mitspielt. Bei Regen wäre die steile, kurvige Bahn zu gefährlich für die Fahrer. Aber ein Rennen bei schönem Wetter unter freiem Himmel, das sei einzigartig, erzählt Alois Iten.

Legende: Keystone

Diese einmalige Stimmung eines Radrennens auf der offenen Rennbahn Oerlikon sollen alle Interessierten erleben können. Deshalb haben sich Alois Iten und die Interessengemeinschaft entschieden, die Eintrittspreise auch trotz Renovierung nicht zu erhöhen.

Alois Iten setzt zudem auf eine weitere Attraktion: 2024 findet in Zürich die Rad-Weltmeisterschaft statt. Ein Teil der Rennen soll auch auf der offenen Rennbahn Oerlikon ausgetragen werden. Für Alois Iten ist das eine Chance für den Schweizer Radsport und für die Rennbahn Oerlikon.