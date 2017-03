Treue zu Zürich Opernhaus-Intendant Andreas Homoki bleibt

Heute, 17:44 Uhr

Seit fünf Jahren ist Andreas Homoki bereits oberster Chef im Zürcher Opernhaus. Wie meistens nach so langer Zeit beginnt die Gerüchteküche zu brodeln. Bleibt Homoki in Zürich oder zieht er weiter? An einer Medienkonferenz stellte Homoki nun klar: An den Gerüchten sei nichts dran.

Bild in Lightbox öffnen. Die Journalistinnen und Journalisten mussten nicht einmal fragen. Opernhaus-Intendant Andreas Homoki nahm die Gerüchte gleich selbst auf. Er sehe keinen Grund, das Opernhaus zu verlassen. Das Team und die Produktionsbedingungen in Zürich seien fantastisch. « Ich sehe keinen Grund zu wechseln. » Andreas Homoki

Opernhaus-Intendant Eigentlicher Grund für die Medienkonferenz am Donnerstag war aber der neue Spielplan. Die neue Saison beginnt im September mit einem grossen Fest und einem offenen Haus für alle. Elf Opern-Premieren, vier Ballett-Premieren, eine Kinderoper und 22 Wiederaufnahmen stehen auf dem Programm. Wer in dieser Saison ein Stück verpasst hat, kann es folglich nächste Saison schauen. Wer aber gehofft hat, das immer ausverkaufte Verdi Requiem doch noch zu sehen zu bekommen, der hat Pech. Die Produktion wird erst in zwei Jahren wieder aufgeführt. «Wir möchten für diese Produktion ganz tolle Sänger präsentieren», begründet Homoki die Pause. Audio «Opernhaus-Chef Andreas Homoki bleibt in Zürich. (08.03.2017)» abspielen. Audio «Opernhaus-Chef Andreas Homoki bleibt in Zürich. (08.03.2017)» in externem Player öffnen. Audio 1 Opernhaus-Chef Andreas Homoki bleibt in Zürich. (08.03.2017) 3:31 min Übersicht Aufführungen Opernhaus 2017/2018 Oper

Premiere Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny



Carmen



Das Land des Lächelns



Der fliegende Holländer

Uraufführung Der Traum von Dir



Die Zauberflöte



Fidelio Premiere Idomeneo

Il barbiere di Siviglia

Premiere Jewgeni Onegin



L'Heure Espagnole/L'Enfant et les sortilèges



La faniculla del West



La Fille du régiment

Premiere La finta giardiniera

Premiere La forza del destino



La scala di seta



La traviata



Le Comte Ory

Premiere L'incoronazione di Poppea

Uraufführung Lunea

Luisa Miller

Premiere Madame Butterfly

Premiere Maria Stuarda



Parsifal Premiere Ronja Räubertochter



Salome

Tosca

Turandot

Werther Ballett

Premiere Emergence Premiere Faust - Das Ballett



Gods and Dogs

Premiere Junge Choreografen

Premiere Nussknacker und Mausekönig



Petruschka/Sacre

Un ballo



Schwanensee

