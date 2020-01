Per Standing Ovation

Die Delegierten der SVP des Kantons Zürich haben Kantonsrat Benjamin Fischer zu ihrem neuen Parteipräsidenten gewählt.

Der 28-Jährige leitete vier Jahre lang die Junge SVP Schweiz. Er stammt aus Volketswil und wurde 2015 in den Kantonsrat gewählt.

Er folgt auf Patrick Walder, der das Amt nach dem Rücktritt von Konrad Langhart im Frühling 2019 ad interim innehatte.

Fischer war der einzige Kandidat. Der neue Präsident erwartet von den SVP-Politikern, dass sie ihre «persönlichen Befindlichkeiten zurückstellen». Die Partei müsse jetzt zusammenstehen, sonst komme sie nicht vorwärts.

Inhaltlich will er in den kommenden Jahren vermehrt Referenden ergreifen, um den «links-grünen Mist» zu korrigieren, der seit den letzten Wahlen beschlossen werde, wie Fischer in seiner Rede sagte.

Lohn wird Fischer für die «Knochenarbeit» nicht erhalten. Das Parteipräsidium sei und bleibe ein Ehrenamt – auch wenn die Suche nach geeigneten Kandidierenden schwierig gewesen sei.