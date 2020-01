Photobastei in Zürich am Ende

Bis Ende Juni 2020 zeigt die Photobastei noch ihre Ausstellungen am Sihlquai 125 in Zürich, in den ehemaligen Räumen der Fotoklasse der Kunstgewerbeschule. In dieser Zeit sind u.a. noch Bilder aus vergangenen Arbeitswelten oder aus den bewegten 80er-Jahre in Zürich zu sehen. Kürzlich zeigte sie auch Pressebilder von den Unruhen in Hongkong. Diese Ausstellung verursachte sogar eine Protestnote der chinesischen Botschaft, was der Photobastei auch internationale Beachtung brachte.

«Risiken zu gross»

Damit ist bald fertig. Ende Juni 2020 schliesst die Photobastei, wie Gründer, Direktor und Spiritus Rectus Romano Zerbini mitteilte. Trotz guten Besucherzahlen sei der Betrieb leicht defizitär. Die Risiken seien zu gross, um weiter von ihm getragen zu werden.

Zerbini wollte ohne Subventionen und ohne Sponsoren über die Runden kommen, um unabhängig zu bleiben. «Nach fünf Jahren zeigt es sich nun, dass dies knapp, aber eben leider nicht ganz gelingt», heisst es in der Mitteilung.

Für fünf Franken pro Tag konnte jeder seine eigenen Bilder ausstellen

Zerbini verstand sein Haus als «Bollwerk der Fotografie», das immer wieder Ausstellungen mit bekannten Fotografen zeigte – häufig auch Künstlerinnen und Künstler aus Zürich. Aber auch Unbekannte konnten ihre Werke ausstellen. In kleinen «Offspaces» konnten sie sich einmieten, für «fünf Franken pro Laufmeter und Tag», wie es auf der Homepage heisst.

Die Photobastei eröffnete 2014 im Hochhaus zur Bastei, nahe des Paradeplatzes. Dieser Standort war von Beginn weg als Zwischennutzung geplant. Der Erfolg führte dazu, dass Zerbini eine definitive Bleibe suchte und in den ehemaligen Räumen der Kunstgewerbeschule am Sihlquai auch fand. Genau fünf Jahre nach der Eröffnung am neuen Ort geht die Geschichte der Photobastei Ende Juni 2020 zu Ende.