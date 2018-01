Die EKZ erhalten den Schweizer Energiepreis für eine intelligente Strassenbeleuchtung in Urdorf.

Intelligente Lichtanlage in Urdorf 1:02 min, vom 11.1.2018

Die EKZ wenden bei diesem Projekt an der Birmensdorferstrasse eine neuartige Steuerung an, ein «verkehrsbeobachtendes Licht». So lässt sich die Beleuchtung mittels intelligenter Sensorik dem Verkehrsaufkommen anpassen.

« Ein Licht, das sich den Gegebenheiten anpasst, ist die Zukunft der öffentlichen Beleuchtung » Jörg Haller

Leiter Öffentliche Beleuchtung EKZ

Während der Fussgängerstreifen immer maximal beleuchtet bleibt, kann die Lichtstärke der Strassenbeleuchtung stufenlos bewegt wegen. Dort, wo ein Fahrzeug fährt, leuchtet sie mit voller Stärke. Ohne Fahrzeug wird das Licht gedimmt. Damit kann die EKZ nach eigenen Angaben fast ein Drittel der Energie sparen. Ausserdem werden unnötige Lichtemissionen vermieden und so die Umwelt geschont, heisst es in einer Mitteilung vom EKZ.

Intelligente Lichtsteuerung als Vorbote der Smart City

Das EKZ rechnen damit, dass solche Lichtsteuerungen in Zukunft an weiteren Standorten im Kanton Zürich eingesetzt werden. Im Moment seien die Anlagen noch zu teuer. Man warte ab, bis die Industrie serienreife Produkte anbietet.

Der Watt d'Or wird vom Bundesamt für Energie BFE zum elften Mal verliehen und ist nicht dotiert.