Der Autozulieferer Autoneum hat in den ersten sechs Monaten des Jahres einen Verlust von 6 Millionen Franken eingefahren. Für das Winterthurer Unternehmen ist das Ergebnis keine Überraschung. Schon im März hatte Autoneum aufgrund gravierender Probleme in Nordamerika ein Minus angekündigt.

Autoneums Zahlen im Überblick 1. Halbjahr 2019

Zahlen

Konzernergebnis

-6 Millionen Franken EBIT Nordamerika

-33.1 Millionen Franken

Konzern-EBIT 16.4 Millionen Franken

Umsatz 1.16 Milliarden Franken (-0.3 Prozent)



Autoneums Schwierigkeiten spielen sich hauptsächlich in zwei Werken in den USA ab. Dort sind Produktionsanläufe gescheitert. In einer Mitteilung zeigt sich Autoneum aber zuversichtlich, die Probleme in den Griff zu bekommen. Die Anfang Jahr gestarteten Restrukturierungsmassnahmen in den USA zeigten Wirkung. So sei zum Beispiel die Lieferfähigkeit der beiden Werke wieder hergestellt worden. Die Situation bleibe aber äusserst herausfordernd, betont das Unternehmen weiter.

Autoneums Lichtblick

Erfreulicher präsentierte sich der Umsatz. Dieser blieb mit 1.16 Milliarden Franken in etwa auf dem Niveau des Vorjahres. Autoneum zeigt sich in der Mitteilung zufrieden, da dies trotz eines deutlichen Rückgangs in der Fahrzeugproduktion gelungen sei. Für das Gesamtjahr gibt sich der Winterthurer Autozulieferer «trotz anspruchsvollem Umfeld» zuversichtlich. Dank einer Stabilisierung des Nordamerikageschäftes sollen die Ergebnisse im zweiten Halbjahr besser ausfallen.