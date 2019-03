Täglich fahren 56'000 Fahrzeuge auf der Rosengartenstrasse in Zürich. Der grösste Teil dieses Verkehrsaufkommens soll in Zukunft in einen Tunnel geleitet werden. Dieser führt vom Bucheggplatz in einer Schlaufe unter dem Käferberg hindurch bis zum Wipkingerplatz. Die Rosengartenstrasse wird dadurch grösstenteils vom Verkehr befreit. Oberirdisch sollen deshalb neue Tramverbindungen geschaffen werden. Die Gesamtkosten für das Rosengarten-Projekt belaufen sich auf 1,1 Milliarden Franken.