Zwei Kinder mussten während des Zürcher Fussballderbys zwischen dem FCZ und GC ins Spital gebracht werden. Die beiden 10-jährigen Knaben hatten sich Verbrennungen an den Händen zugezogen.

Fackeln werden mehrere 1000 Grad heiss

Zu Spielbeginn des Zürcher Stadtderbys brannten in der Südkurve im Letzigrundstadion rund 100 Handlicht-Fackeln, schreibt die Stadtpolizei Zürich am Montag in einer Mitteilung. Diese werden mehrere 1000 Grad heiss. Zwei Knaben, die sich in Begleitung eines Erwachsenen zuoberst in der Kurve aufgehalten hatten, wurden von Fackeln getroffen und erlitten Verbrennungen an den Händen. Wie es dazu gekommen ist, ist gemäss Mitteilung noch unklar.

Der Erwachsene brachte die Kinder sofort zur Behandlung ins Spital. Die Ärzte erwarten, dass die beiden Kinder keine bleibenden Schäden davontragen. Die Stadtpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.