Wenige Tage nach der Premiere steht Beat Breus Abenteuer Zirkus auf der Kippe. Wie die Zeitung «Schaffhauser Nachrichten», Link öffnet in einem neuen Fenster berichtet, wurde Breus Zirkus, der derzeit in Schaffhausen Herblingen gastiert, am Donnerstag während Stunden kontrolliert. An der Razzia waren die Eidgenössische Zollverwaltung, die Schaffhauser Polizei und das kantonale Arbeitsinspektorat beteiligt.

Reine Routinekontrolle

Die Schaffhauser Polizei, die Eidgenössische Zollverwaltung und das Arbeitsamt bestätigen die Razzia. Die Zollverwaltung kontrollierte, ob für die Fahrzeuge, welche im Ausland angemeldet sind, alle Bewilligungen vorhanden sind. Die Schaffhauser Polizei kontrollierte die Betriebssicherheit der Fahrzeuge und das Arbeitsamt überprüfte die Arbeitsbewilligungen der Mitarbeitenden.

Dabei handle es sich um eine Routinekontrolle, sagt Katharina Carnevale, Sprecherin der Schaffhauser Polizei. Die Auswertung der Kontrolle sei noch im Gange, heisst es in einer Mitteilung der Zollbehörde. Bisher seien aber «weder Waren beschlagnahmt, noch ein Strafverfahren eröffnet worden.»

Vorstellungen finden statt

Beat Breu zeigte sich in den «Schaffhauser Nachrichten» wenig zuversichtlich, dass die Vorstellung am Freitagabend durchgeführt werden kann. Die Aufbauarbeiten hätten sich massiv verzögert, weil die Kontrolle den ganzen Tag gedauert habe. Heute Freitag aber sagte Beat Breu gegenüber dem «Regionaljournal Zürich Schaffhausen», dass die Vorstellungen wie geplant stattfinden können.