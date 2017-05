Der Salzburger Stier ist ein Kleinkunstpreis und wird seit 1982 an Vertreter aus Österreich, Deutschland und der Schweiz vergeben. Die Preisträger werden am Festival durch prominente, etablierte Künstler vorgestellt. In diesem Jahr findet die Preisverleihung im Schaffhauser Stadttheater statt. Schweizer Gewinnerin des Salzburger Stiers ist 2017 die Slam-Poetin Hazel Brugger.