Eine bessere Hygiene in den Restaurants, Kantinen und Take Aways ist das Ziel: Seit einem Jahr geht der Kanton Schaffhausen einen neuen, niederschwelligen Weg bei der Schulung des Gastropersonals. Das Interkantonale Labor hat sich an einer Schulungsplattform beteiligt, zu der die Schaffhauser Gastrobetriebe einen Gratis-Zugang haben. Sie können so ihren Angestellten zum Beispiel an einem Tablet mit leicht verständlichen Videosequenzen die Grundlagen der Hygienevorschriften beibringen.

Knapp zehn Prozent machen mit

Nun zeigt eine erste Zwischenbilanz: Das Angebot wird genutzt, «es dürfte aber mehr sein», wie Christian Wagner, Leiter des Lebensmittelinspektorats zugibt. Von 1000 Gastrobetrieben in den Kantonen Schaffhausen und den beiden Appenzell nutzten bisher knapp 100 Betriebe die Plattform. Es seien aber immerhin eher grössere Betriebe. 800 Gastromitarbeiterinnen und Mitarbeiter hätten die Online-Schulung absolviert. «Das ist eine doch recht stattliche Zahl. Ich bin nicht unzufrieden», so Wagner.

Mängel bei jeder fünften Kontrolle

Das Angebot brauche aber seine Zeit. «Es geht im Schnitt zwei Jahre, bis wir jedes Restaurant kontrolliert haben und vor Ort auf die Schulung aufmerksam machen konnten.» Langfristig werde diese zu einer Verbesserung der Hygiene in den Betrieben beitragen, davon ist Christian Wagner überzeugt. Heute werden bei jeder fünften Kontrolle Mängel festgestellt.