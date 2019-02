«Einfach mehr Leben», «Einfach mehr Drive», «Einfach mehr Freiraum». So will der Kanton Schaffhausen in Zukunft neue Familien anlocken – vorzugsweise aus dem Kanton Zürich. Doch die Kritik daran liess nicht auf sich warten. Die neue Imagekampagne sei beliebig, auswechselbar und könnte auch von einer Lebensversicherung stammen, hiess es.

Nun hat die zuständige Kantonsratskommission dem 1,25 Millionen-Kredit für die Kampagne nur ganz knapp zugestimmt, mit 5:4 Stimmen. Dies bestätigt Kommissionspräsidentin Maria Härvelid (GLP) gegenüber dem «Regionaljournal Zürich Schaffhausen» von Radio SRF. Ob die neue Imagekampagne die Parlamentsdiskussionen überstehen wird, ist daher äusserst fraglich.