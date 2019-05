Zu gross und zu teuer. Das war von Anfang an die Kritik am geplanten Neubau des Schaffhauser Kantonsspitals. Vor einem Jahr, als der neue Spitaldirektor Daniel Lüscher sein Amt angetreten hat, kündigte er an, das Projekt nochmals genau unter die Lupe zu nehmen.

An der heutigen Jahresmedienkonferenz gab Lüscher nun bekannt, dass die Spitalleitung am Ersatzneubau festhalte. «11’000 stationäre und 80'000 ambulante Patienten lassen sich nicht einfach so verschieben.» Das Spital sei für die Grundversorgung der Region notwendig.

Kein anderes Spital könnte alle unsere Patienten aufnehmen.

Daniel Lüscher und sein Team haben die ursprünglichen Neubaupläne aber etwas angepasst. Es sind sowohl weniger Akutbetten als auch weniger Betten in der Übergangspflege geplant. «Wir haben etwas nach unten korrigiert», so Lüscher. Bei der Reha sind neu 50 statt 90 Betten vorgesehen, in der Akutsomatik sind es 170 bis 180 statt über 190. «Wir sind hier wieder auf dem Stand von heute», erklärt Lüscher.

270 Millionen Franken kostet der Neubau des Spitals. Das lasse sich problemlos finanzieren, beteuert Lüscher. Die Jahresbilanz zeige, dass das Schaffhauser Kantonsspital im schweizweiten Vergleich weiterhin überdurchschnittlich rentabel sei.

Erfolgreiches Jahr für Spitäler Schaffhausen Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Die Spitäler Schaffhausen haben im Jahr 2018 mehr Patientinnen und Patienten behandelt. Die Zahl der stationären Behandlungen ging zwar um 0,6 Prozent zurück. Gleichzeitig gab es aber 4,9 Prozent mehr ambulante Fälle. Die Spitäler haben 2018 einen Umsatz von knapp 198 Millionen und einen Gewinn von rund sechs Millionen Franken erzielt.

Zurzeit wird das Vorprojekt für das neue Spital erarbeitet, nächstes Jahr soll mit dem Bau des Parkhauses begonnen werden. 2022 sollen die Bagger für den eigentlichen Spitalbau im Osten des heutigen Standorts auffahren. Der Bezug ist 2025 geplant.