Ob Behörden korrekt arbeiten, lässt sich an einem Richtwert messen, an der Erfolgs-Quote von Rekursen. Schweizweit liegt diese Quote von Rekurrenten, die vor einem Gericht oder einer Aufsichtsbehörde Recht bekommen, zwischen 5 und 15 Prozent.

Die schweizweit einzige Beratungsstelle für Sozialrecht (UFS) hat jedoch eine Erfolgsquote von 80 Prozent. Mehr als drei Viertel ihrer Rekurse gegen Entscheide von Sozialämtern werden also gutgeheissen. Dübendorf scheint demnach kein Einzelfall zu sein.