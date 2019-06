Die Pläne der Schaffhauser Regierung für ein neues gemeinsames Ausbildungszentrums von Feuerwehr und Zivilschutz scheiterten vor einem Jahr im Kantonsrat. Das Projekt sei nicht ausgereift, und der geplante Umzug von Schleitheim nach Beringen sei der bisherigen Standortgemeinde gegenüber nicht gerecht, fand eine Mehrheit des Parlaments.

Umstrittene Trümmerpiste

Nun hat der Regierungsrat nachgebessert und nimmt einen zweiten Anlauf. Dabei liefert er vor allem in der umstrittene Frage einer neuen Trümmerpiste die fehlende Kostenrechnung nach. Auf einer Trümmerpiste kann die Feuerwehr Brände simulieren und der Zivilschutz die Bergung von Verschütteten üben. Der Rückbau der alten und der Neubau der neuen Piste beziffert die Regierung nun mit einer halben Million Franken.

Nachteile erwüchsen der Gemeinde Schleitheim durch den Wegzug des bisherigen Zentrums kaum, meint die Regierung. So könne das frei werdende Areal beispielsweise für Firmenansiedlungen genutzt werden. Nimmt das Parlament die Vorlage diesmal an, will der Regierungsrat mit Schleitheim entsprechende Gespräche aufnehmen.