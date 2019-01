In den letzten Tagen ist der Winter definitiv im Flachland angekommen – auch in der Region Zürich. In höheren Lagen hat es nun so viel Schnee, dass einige lokale Skilifte ihre Betriebe aufnehmen können. So zum Beispiel in Bäretswil im Zürcher Oberland. Bereits am letzten Sonntag und Mittwoch sei der kleine Skilift für die Kinder gelaufen. Am Wochenende könne nun auch der grössere Tellerlift den Betrieb aufnehmen, so Betriebsleiter Patrick Fey. Die Verhältnisse seien ideal.

Der nasse Schnee ist gefroren. Darüber gab es nun eine schöne Decke Neuschnee. Perfekt.

Auch andere Skilifte öffnen diese Woche. Zum Beispiel der Skilift in Steg im Zürcher Tösstal oder auch der Skilift «Ghöch» am Fusse des Bachtels. Noch zu wenig Schnee gibt es im Limmattal. Der Skilift in Dietikon, der als tiefst gelegenster in der Schweiz gilt, entscheidet heute Freitag, ob der Betrieb am Samstag möglich ist. Derzeit sei dies noch nicht der Fall, so Armin Strässle, Leiter Jugend und Freizeit der Stadt Dietikon.

Wir brauchen mindestens zwanzig bis dreissig Zentimeter Schnee.

Die Hoffnung stirbt zuletzt. Diese Hoffnung ist aber klein in Dietikon. Bereits am Sonntag wird Regen bis in höhere Lagen erwartet.