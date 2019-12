In altem Trödel nach Schnäppchen zu wühlen ist «in»: Zu Besuch in zwei völlig unterschiedlichen Zürcher Brockenstuben.

Brockenhäuser sind so beliebt wie schon seit langem nicht mehr. Davon sind Sasi Subramaniam, Iris Becher und David Kobel überzeugt. Die Autoren des Buches «Die schönsten Brockenhäuser der Schweiz» rollen die über 100-jährige Geschichte der Schatzkammern auf und stellen die schönsten «Brockis» vor. Zwei davon hat SRF-Kulturredaktorin Cordelia Fankhauser besucht.

Gemütlich & liebevoll: Seidenhof-Brocki

Am rechten Seeufer in Stäfa befindet sich das grosse Seidenhof-Brocki. Leiterin Monika Schenker hat es liebevoll eingerichtet. In einem Bistro können Besucherinnen und Besucher Café trinken und über alte Tische, Kronleuchter und Vitrinen voller Kuchen staunen.

Bild 1 / 5 Legende: Zarten Tüll und kostbares Porzellan finden Besucherinnen und Besucher in der Villa. SRF Bild 2 / 5 Legende: Für Leiterin Monika Schenker ist eine liebevolle Einrichtung das A und O. SRF Bild 3 / 5 Legende: Die Waren im Seidenhof-Brocki wurden in den meisten Fällen gespendet. SRF Bild 4 / 5 Legende: Der Eingangsbereich des Brockenhauses gleicht einem Antiquitäten-Geschäft. SRF Bild 5 / 5 Legende: In der Villa sind die Räume thematisch geordnet. SRF

Zum Brockenhaus gehört eine Villa, deren Wände hellblau oder knallrot gestrichen sind. Hier finden sich kostbare Schätze wie exotische Masken, Brautkleider oder Tüllvorhänge. Wer es gemütlich mag, kann sich in der Buchabteilung einen Roman schnappen und in einem Sessel versinken. Viele Menschen kämen hier täglich zu Besuch, so Leiterin Monika Schenker: «Das Brocki ist auch ein sozialer Treffpunkt».

Günstig & tiefer gelegen: Brocki-Land

Das Brocki-Land ist nicht in einer Villa zu finden, sondern in einer ehemaligen Tiefgarage im Zürcher Kreis 3. Besucherinnen und Besucher gelangen wie früher die Autos über eine Rampe in die Tiefe. Hier stapelt sich das Reich von Melanie Morf, die mit dem Brocki aufgewachsen ist. «Ich war vier Jahre alt, als mein Vater das Brockenhaus erfunden hat», so Morf.

Bild 1 / 4 Legende: Melanie Morf leitet das Zürcher Brocki-Land. SRF Bild 2 / 4 Legende: Nichts kostet im Brocki-Land mehr als 20 Franken: Auch ein Velohelm nicht. SRF Bild 3 / 4 Legende: Wer Geld sparen möchte, kann hier günstig Alltagswaren kaufen. SRF Bild 4 / 4 Legende: Die Waren im Brocki-Land sind häufig aus Haushaltsauflösungen. SRF

Das Ziel ihres Vaters war, den Ärmsten in der Stadt Zürich zu helfen. «Wir hatten hier deshalb früher viele Drogenabhängige, die bei uns zu Mittag gegessen haben», erinnert sich Melanie Morf. Im Brockenhaus gibt es weder Tageslicht noch schön eingerichtete Zimmer. Doch Besucherinnen und Besucher finden Bücher, Vorhänge, Platten, Schlitten, kurz: alles mögliche. Nichts kostet dabei mehr als 20 Franken.