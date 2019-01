Eine ungewöhnlich lange Rednerliste, eine ungewöhnlich harte Debatte – und das, obwohl von Anfang an klar war, dass die Debatte nichts bringt. Das Zürcher Stadtparlament trug gestern so ziemlich alles zusammen, was sich für und gegen die geplante ZKB-Gondelbahn über das Zürcher Seebecken sagen lässt.

Lieber Schiffe als Gondeln

Auslöser war ein Beschlusssantrag eines grünen und eines alternativen Parlamentariers. Sie forderten das Parlament auf, einer Resolution gegen die Gondelbahn zuzustimmen. Die Resolution fordert den Stadtrat auf, sich dafür einzusetzen, dass die ZKB auf ihr Seilbahn-Projekt verzichtet. Stattdessen soll die Bank beispielsweise eine dauerhafte Schiffsverbindung spenden.

Die Seilbahn ist eine Zumutung und entspricht keinem Bedürfnis.

Grüne und AL argumentierten damit, dass das auf fünf Jahre beschränkte Seilbahn-Projekt weder ökologisch noch nachhaltig sei. Die Stationen verstellten Grünraum, seien verkehrstechnisch schlecht angebunden, verschandelten die Landschaft und brächten den Zürcherinnen und Zürchern nichts.

Fehlende Innovation

Unterstützung erhielten AL und Grüne von der EVP: Das Projekt äffe die beiden früheren See-Seilbahnen von 1939 und 1959 nach und sei alles andere als innovativ. Die bürgerlichen Befürworter des Seilbahn-Projekts, also FDP und SVP, argumentierten mit dem touristischen Erlebniswert der Anlage und bezeichneten die Kritiker als konservative Spassbremsen.

Die Bahn bietet eine neue und tolle Perspektive auf Stadt, See und Berge.

SP und GLP äusserten sich zwar auch kritisch zum Projekt, hatten jedoch Stimmfreigabe beschlossen. Die grosse Mehrheit der SP-Fraktionsmitglieder stimmte dann aber für die Resolution, sodass diese schliesslich mit 71 Ja- gegen 39 Nein-Stimmen überraschend deutlich durchkam.

Kein politischer Nutzen

Politisch wird die Resolution allerdings nichts bringen. Der Stadtrat hat das Seilbahn-Projekt, das die ZKB der Stadt schenken will, schon längst gutgeheissen und wird sich von der Resolution nicht beeindrucken lassen. Vielleicht gibt die Sache den Verantwortlichen der ZKB aber zu denken: Sie verfolgten die Debatte im Zürcher Rathaus aufmerksam mit.