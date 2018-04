Ein 30-jähriger Mann hat in der Zürcher Innenstadt vor drei jungen Frauen masturbiert. Die Polizei hat ihn festgenommen.

Unter anderem in der Nähe des Bürkliplatzes wurden in der Nacht auf Samstag Frauen von einem Exhibitionisten belästigt.

Zuerst beim Zürcher Bürkliplatz, unmittelbar danach am Hechtplatz: In der Nacht auf Samstag belästigte ein 30-jähriger Mann drei Frauen, indem er vor ihnen masturbierte. Die Polizei konnte den Mann in der Folge festnehmen, wie sie heute mitteilt.

Die Polizei wurde gegen 1 Uhr in der Nacht auf den Mann aufmerksam gemacht. Zwei Frauen hielten in der Nähe des Bürkliplatzes eine Streifenwagenpatrouille an und schilderten den Beamten, dass soeben ein Velofahrer vor ihnen masturbiert habe und danach geflüchtet sei.

Signalement führte zum Täter

Noch während der Fahndung nach dem Mann erhielten die Polizisten per Funk eine Meldung aus der Notrufzentrale, wonach es beim Hechtplatz zu einem gleichen Fall gekommen sei. Auch dort habe ein Mann vor einer Frau masturbiert.

Aufgrund des Signalements konnte die Polizei den Gesuchten ausfindig machen und festnehmen. Es wird nun abgeklärt, ob der 30-jährige Mann noch für weitere gleichgelagerte Delikte in Frage kommt.