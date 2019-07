Gut möglich, dass man auf dem Areal des Klosters zu Allerheiligen in diesen Tagen Rittern, Hexen und entflohenen Häftlingen begegnet. Das Schaffhauser Sommertheater , Link öffnet in einem neuen Fensterlässt in der diesjährigen Produktion «Schwer Legendär» die Zuschauerinnen und Zuschauer tief eintauchen in die Schaffhauser Sagen und Legenden. Diese spielen sich nicht auf einer Bühne ab, sondern eben an diversen Schauplätzen auf dem Klosterareal.

Legende: Gehört dieser Mann dazu? Oder steht er einfach nur da? Beim Sommertheater vermischen sich Realität und Wirklichkeit. SRF

So gelangt das Publikum bei dem szenischen Rundgang an Stationen, die sonst für die Öffentlichkeit nicht zugänglich sind. Besonders spektakulär ist dabei das Kellergewölbe unter dem Gefängnis in Szene gesetzt. Hier trifft man auf unheimliche Gestalten hinter Gittern und auf eine Kellerbeiz, in der es frivol her und zu geht.

Gespielt wird an mehreren Orten gleichzeitig

Das Publikum ist in mehrere Gruppen aufgeteilt, wobei sich diese unterwegs zu den verschiedenen Schauplätzen auch kreuzen. Gespielt wird an allen Stationen gleichzeitig; neben dem Klosterkeller auch im Münstervorhof, dem Kreuzgang und in der Sankt-Anna-Kappelle. Eine besondere Herausforderung für die Regie und die über 30 Darstellerinnen und Darsteller, die zum Teil Mehrfachrollen einnehmen: Das Timing muss genau stimmen. Auch auf dem Weg zu den Stationen ist für Überraschungen gesorgt.