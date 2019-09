Das Stadion mache das Zürich-West zur Hitze-Insel, findet eine Gruppe von Stadiongegnern vor allem aus der Grünen Partei und ergreift deshalb das Referendum gegen den Gestaltungsplan für das Projekt «Ensemble». Dieses sieht ein Fussballstadion, eine gemeinnützige Überbauung und zwei Wohn- und Geschäftshäuser vor.

Die IG Freiräume Zürich-West will Ende Oktober mit der Unterschriftensammlung beginnen – bis dann sollte das Zürcher Stadtparlament über den Gestaltungsplan entschieden haben. Damit die Abstimmung zustande kommt, benötigen die Stadiongegner mindestens 2000 Unterschriften. Diese dürften sie schnell zusammen haben.

Darum geht es im Gestaltungsplan Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Der Gestaltungsplan schafft die Voraussetzungen, um das Fussballstadion, die gemeinnützigen Wohnüberbauung sowie die zwei geplanten Wohn- und Geschäftshäuser zu realisieren. Im privaten Gestaltungsplan wird beispielsweise festgehalten, wie gebaut werden soll. Auch der Lärmschutz oder die Erschliessung des Areals sind darin geregelt. Nötig ist der Gestaltungsplan hauptsächlich aufgrund der geplanten Gebäudehöhe der beiden Hochhäuser.

«Uns stört, dass die 55'000 Quadratmeter städtisches Land durch den Neubau komplett versiegelt werden», so Mediensprecherin Lisa Kromer. Dadurch überhitze das Quartier im Sommer noch mehr. Die Temperaturen an den Sommerabenden seien in Zürich-West bereits heute fünf Grad höher als am Stadtrand. Dies zeigten unter anderem Messungen der ETH. Die IG fordert deshalb eine sozialere und ökologischere Planung mit gemeinnützigen Wohnungen und einem grossen Park auf dem Areal.

Eine lange Vorgeschichte

Kommen die 2000 Unterschriften zustande, findet die Abstimmung voraussichtlich im ersten Halbjahr 2020 statt. Es wäre das vierte Mal, dass sich die Zürcher Stimmberechtigen zur Stadion-Frage äussern:

Im Herbst 2018 haben sich rund 54 Prozent für ein Fussballstadion auf dem Hardturm-Areal mit der gemeinnützigen Überbauung und den Wohn- und Geschäftshäusern ausgesprochen.

2013 lehnten die Stimmberechtigten ein städtisch-finanziertes Projekt für ein Stadion an der Urne ab.

2003 stimmten die Zürcherinnen und Zürcher dem privat finanzierten Projekt «Pentagon» zu. Es kam allerdings nicht zustande.

Legende: Zu den Plänen auf dem Hardturm-Areal sagte die Zürcher Stimmbevölkerung im November 2018 «JA». ZVG Projekt «Ensemble»

Die IG Freiräume Zürich-West sieht in einer erneuten Abstimmung keine Zwängerei. Es gehe nun nicht mehr um die Finanzierung wie bei der letzten Abstimmung, sondern um den Gestaltungsplan. Und Klimaanliegen fänden heute mehr Gehör: «Die Jugend setzt sich seit einem Jahr auf der Strasse fürs Klima ein, der Kanton hat den Klimanotstand ausgerufen», so Mediensprecherin Lisa Kromer.

Stadtrat erwartet zweites «JA»

Seitens der Stadt erwartet Hochbauvorsteher André Odermatt (SP) durch das Referendum eine Verzögerung. «Aber ich bin zuversichtlich, dass sich die Bevölkerung ein zweites Mal fürs Stadion auf dem Hardturm-Areal ausprechen wird.»

Hinter dem aktuellen Projekt stehen die Investoren HRS, die Credit Suisse und die Allgemeine Baugenossenschaft Zürich. Mit den beiden Wohntürmen wollen sie das Stadion querfinanzieren, so dass sich die Stadt Zürich am Stadion nicht finanziell beteiligen muss. Die Investitionen für das ganze Projekt belaufen sich auf rund 570 Millionen Franken.