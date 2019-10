Sicherheitsvorsteherin Karin Rykart erteilt der Idee von waffen- und alkoholfreien Zonen in Zürich eine Abfuhr.

«Alkoholfreie Zonen in Zürich kommen für mich nicht in Frage»

Nach einer Messerstecherei am Wochenende brachte Daniel Blumer, Kommandant der Stadtpolizei Zürich, die Diskussion in Gang. In Zürich müsse über alkohol- und waffenfreie Zonen gesprochen werden. Blumer zeigte sich überzeugt, dass die Leute dadurch ihr Verhalten ändern würden und die Polizeiarbeit einfacher würde.

Kein Zusammenhang mit dem Gewaltphänomen

Blumers Chefin, Zürichs Sicherheitsvorsteherin Karin Rykart, sieht dies indes anders. «Für mich kommen solche Zonen nicht in Frage», sagte sie gegenüber dem Regionaljournal Zürich Schaffhausen. «Ich denke, die Kontrollen würden sich sehr schwierig und aufwendig gestalten.» Rykart ist überzeugt, dass sich die Situation an der Zürcher Seepromenade merklich beruhigt habe. Dazu hätten insbesondere die stärkere Polizeipräsenz und das Zurückschneiden der Sträuche beigetragen.

Legende: Zur Partymeile verkommen: Zürichs Seepromenade Keystone

Die Messerstecherei vom Wochenende hat laut Rykart nichts mit dem eigentlichen Gewaltproblem am Utoquai zu tun. «Es war einfach ein tragischer Vorfall, der sich unabhängig vom Ort abgespielt hat.»